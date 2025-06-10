"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных акций и "префов" Сбербанка на уровне "покупать" и целевую цену 376,7 рубля на оба типа бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании Игоря Додонова.

Сбербанк представил результаты деятельности по РСБУ за первые 5 месяцев этого года, отмечает эксперт. Чистая прибыль в мае составила 140,6 млрд руб., увеличившись на 5,4% г/г, а за январь-май в сумме достигла 682,9 млрд руб. (+8,7% г/г) при рентабельности капитала (ROE) на уровне 22,3%. Чистый процентный доход банка в январе-мае поднялся на 14,3% г/г до 1,2 трлн руб. Операционные расходы выросли на 13,3% г/г до 419,9 млрд руб.

"Обнародованные финрезультаты Сбера оказались неплохими, но в целом в рамках ожиданий, - пишет стратег инвесткомпании. - Благодаря заметно выросшей за прошлый год базе работающих активов, достаточно высокой операционной эффективности и снижению расходов на кредитный риск банк продолжает показывать хоть и умеренный, но стабильный рост прибыли при сохранении ROE на уровне выше 22%. Учитывая недавнее снижение ключевой ставки, мы рассчитываем, что положительная динамика прибыли Сбера сохранится и по итогам всего текущего года, а устойчивая капитальная позиция позволит ему продолжить выплачивать щедрые дивиденды".

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