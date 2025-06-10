ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 383 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену обыкновенных акций Сбербанка на уровне 383 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 24%, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Сбербанк в мае 2025 года заработал 141 млрд руб. (+5,4% к маю 2024 года). За 5 месяцев прибыль составила 683 млрд руб. (+8,7% г/г). Несмотря на сохранение в мае жестких условий ДКП, показатели эффективности банка продолжают оставаться стабильными, - отмечает эксперт банка. - Так, чистая процентная маржа (NIM) находится вблизи прошлогодних значений, уровень кредитного риска (COR), напротив, остается ниже показателя 2024 года (1,3% против 1,5% соответственно). Уровень достаточности капитала (Н1.0) также продолжает плавно восстанавливаться (13,6%, +0,1% м/м), что позволяет рассчитывать на устойчивость выплаты дивидендов".

Аналитик банка ожидает, что Сбербанк в 2025 году сможет повторить свой рекорд по чистой прибыли около 1,6 трлн руб. и подтверждает оценку целевой цены обыкновенных акций на ближайшие 12 месяцев на уровне 383 руб. с потенциалом роста около 24%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.