S&P 500, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 5920-6090п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5920-6090 пунктов, прогнозируется высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

Фьючерс на S&P 500, на взгляд эксперта, демонстрирует консолидацию. Макроэкономический и корпоративный календарь предполагают спокойный фон, однако важные заявления по итогам торговых переговоров способны усилить амплитуду колебаний акций, полагает Байтерек.

С учетом этих факторов на предстоящую сессию эксперт прогнозирует высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5920-6090 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 продолжает торговаться вблизи психологически значимой отметки 6000 пунктов, где расположено сильное сопротивление, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Индикатор RSI демонстрирует "медвежью" дивергенцию, что может усилить коррекцию акций при появлении фундаментального триггера. Кроме того, ширина ралли не показывает признаков улучшения. Тренд для S&P 500 остается восходящим, но мы призываем инвесторов проявлять осторожность при совершении покупок. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка располагается на уровне 5920 пунктов".

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