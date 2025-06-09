"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 120 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 120 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,43%, стоп-приказ: 104,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Совет директоров эмитента рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. На фоне коррекции цен на металлы - это логичное решение, которое является полезным для компании в долгосрочной перспективе, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена тестирует на прочность пробитую линию сопротивления, что может начало вероятного разворота. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 104,2 руб. риск на портфель составит 0,33%",- указывают в "Финаме".

ГМК "Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Эмитент обладает наибольшими запасами никелевой руды, производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

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