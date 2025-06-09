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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Диапазон торгов в 10,8-11,3 руб./юань остается актуальным на понедельник - ПСБ
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09 июня 2025 года 10:00

Диапазон торгов в 10,8-11,3 руб./юань остается актуальным на понедельник - ПСБ

Актуальный диапазон торгов валютной пары юань/рубль на понедельник по-прежнему составляет 10,8-11,3 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"На текущей неделе существенного изменения ситуации с курсом рубля не ждем, - пишет аналитик в комментарии. - Переход ЦБ к циклу снижения ключевой ставки заметного влияния на курс не окажет, так как движение было косметическим, сохраняющим высокую жесткость денежно-кредитной политики и, соответственно, повышенный интерес к рублевым активам. Более того, если в апреле регулятор был не уверен в устойчивости дезинфляционных факторов, то по итогам июньского заседания признал, что крепкий рубль - это следствие его жесткой ДКП. Следовательно, с учетом выбранной Банком России поступательной тактики снижения ключевой ставки, относительно крепкий рубль может сохраниться в среднесрочной перспективе".

На предстоящей короткой неделе эксперт ждет сохранения повышенного интереса инвесторов к рублевым активам. В понедельник Попов рассчитывает на консолидацию курсовых котировок в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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