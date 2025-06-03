"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Freeport-McMoRan Inc. с с целевой ценой $46 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 19,5% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.

"Freeport-McMoRan остается ведущим поставщиком меди на американский и мировой рынок, - пишет эксперт. - Компания успешно преодолевает неблагоприятные обстоятельства, связанные с пожаром на своем новом медеплавильном заводе в Индонезии. На период восстановления завода и вывода на проектную мощность к 4К2025 компании удалось получить временную лицензию на вывоз концентрата, что позволит ей по итогам года выйти на плановые показатели после спада продаж в 1К2025. По нашей оценке, это обеспечивает привлекательный потенциал для роста акций компании".

Freeport-McMoRan (FCX) - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий третье место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.

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