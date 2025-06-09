"Финам" понизил прогнозную цену акций Regeneron Pharmaceuticals до $585

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Regeneron Pharmaceuticals до $585 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21,1% от текущего уровня, сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции эмитента за период с начала года потеряли почти треть рыночной капитализации на фоне опасений по поводу препарата Eylea, потенциального появления его аналога и негативной новости по новому экспериментальному препарату. В ближайшие месяцы ожидаются решения FDA по препаратам Regeneron, и в случае положительных вердиктов акции компании могут получить импульс для отскока, тем более что они находятся на очень привлекательных уровнях после просадки (торгуется с дисконтом 21,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S, P/S и EV/EBITDA (NTM))", - пишет эксперт.

К рискам для Regeneron Pharmaceuticals, по мнению Саидовой, можно отнести достаточно высокую конкуренцию, имеющую место в сегментах, на которых специализируется компания, а также риски, связанные с политикой Дональда Трампа.

Regeneron Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, имеющая двенадцать препаратов, одобренных FDA, также в распоряжении Regeneron восемь одобрений европейского регулятора EMA и семь одобрений в Японии.

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