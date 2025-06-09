"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Мечела", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко и Дмитрия Казакова.

"Мы считаем, что финансовые показатели компании в 2025 году будут оставаться под давлением на фоне продолжающегося кризиса в отрасли добычи угля. Ожидаем увидеть чистый убыток по итогам текущего года и большой объем привлечения заемного финансирования на фоне исчерпания денежной подушки на счетах компании. По этим причинам сохраняем целевую цену на уровне 69 рублей за штуку на горизонте двенадцати месяцев для обоих типов акций", - пишут эксперты.

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