S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5920-6100п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 5920-6100 пунктов на торгах в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при повышенной волатильности на фоне торговых переговоров между США и Китаем, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Гульдарии Мухлисовой.

"S&P 500 завершил неделю около психологически значимой отметки 6000 пунктов, где расположено сильное сопротивление. Индикатор RSI все более отчетливо демонстрирует "медвежью" дивергенцию, что может усилить коррекцию акций при появлении фундаментального триггера, - отмечает эксперт. - В этой связи призываем инвесторов проявлять осторожность. Впрочем, торги проходят выше всех ключевых скользящих средних, поэтому общая картина по индексу широкого рынка остается умеренно позитивной. Ближайшая поддержка для него располагается на отметке 5920 пунктов, соответствующей минимуму 5 июня".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.