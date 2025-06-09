"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для паев VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Паи фонда значительно выросли в цене за последний месяц на фоне общего восстановления американского фондового рынка и подписания указов президента Трампа в поддержку атомной энергетики. Мы по-прежнему отмечаем потенциал остаточного роста стоимости инструмента и сохраняем позитивный взгляд на его среднесрочные перспективы", - указывает эксперт инвесткомпании.

Основные риски для VanEck Uranium and Nuclear ETF, по мнению Смирнова, связаны с неопределенностью в отношении будущей динамики цен на уран, темпов развития ИИ-технологий и перспектив коммерциализации малых модульных реакторов (ММР). Эти технологии по-прежнему на ранней стадии развития, их полноценное внедрение, по всей видимости, не произойдет ранее 2030-х годов, отмечает аналитик.

VanEck Uranium and Nuclear ETF - это биржевой фонд, предоставляющий возможность инвестиций в компании, работающие в сфере ядерной энергетики и добычи урана.

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