Факторы для ухода рубля выше 90 руб./$1 могут увеличиться в июле-августе - "Т-Инвестиции"

Факторы перехода рубля к ослаблению по отношению к доллару США в интервал выше 90 руб./$1 могут критически увеличиться в июле-августе текущего года, считает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Эксперт указывает в комментарии следующие факторы:

- Экспортная выручка будет постепенно отражать устойчивое снижение сырьевых цен.

- Импорт ускорит восстановление на фоне исчерпания запасов, сформированных в конце прошлого года, и вернется к более устойчивому соотношению к внутреннему спросу.

- Летняя сезонность будет снижать профицит баланса торговли и услуг и поддерживать розничный спрос на валюту.

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