Прогнозная цена акций Транснефти на горизонте года остается на уровнях 1430-1450 руб. - "Мои Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций "Транснефти" на горизонте года по-прежнему остается на уровнях 1430-1450 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитиков телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Прибыль компании за 1К25 по МСФО превзошла наши ожидания за счет более высоких процентных доходов. Но в годовом выражении она ожидаемо сократилась из-за повышения ставки налога до 40%, а также курсовых убытков из-за укрепления курса рубля. У нас позитивный взгляд на акции эмитента, целевой уровень на горизонте двенадцати месяцев по-прежнему находится на уровнях 1430-1450 рублей", - пишут эксперты.

Также они отмечают, что совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 198,25 рубля на акцию, дивидендная доходность составляет 15,2% (даты закрытия реестра и собрания акционеров пока не определены).

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