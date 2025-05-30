Прогнозная цена акций ВТБ на горизонте до конца 2025г - 120 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ВТБ на горизонте до конца текущего года составляет 120 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

ВТБ, по данным финансовой отчетности по МСФО, сократил чистую прибыль за апрель 2025 года на 70% в годовом выражении (до 24,3 млрд руб.), а по итогам первых четырех месяцев 2025 года снизил чистую прибыль на 18,6% г/г (до 165,5 млрд руб.), констатирует эксперт.

Снижение чистой прибыли банка в годовом выражении стало результатом очень сильного давления на финансовые результаты со стороны сокращения кредитного портфеля физлиц и уменьшения чистых процентных доходов, отмечает Мильчакова.

Руководство эмитента заявляет, что после решения годового общего собрания акционеров по дивидендам 30 июня банк может объявить допэмиссию акций в небольшом объеме по сравнению с размеров выплачиваемых дивидендов, при этом государство не планирует принимать участия в допэмиссии, чтобы не слишком размывать долю миноритарных акционеров.

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