"Финам" рекомендует держать акции The Utilities Select Sector SPDR Fund

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций The Utilities Select Sector SPDR Fund и целевую цену на уровне $87,8, что отражает потенциал роста на 9,6% от текущих значений, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Ковалева.

"Акции американского коммунального сектора сохраняют преимущество на фоне возросшей экономической неопределенности, вызванной хаотичной торговой политикой администрации Трампа. Однако потенциал дальнейшего роста отраслевых акций представляется ограниченным из-за сдержанного подхода ФРС к снижению ключевой ставки и отсутствия новых мощных драйверов", - пишет эксперт в комментарии.

The Utilities Select Sector SPDR Fund - инвестиционный фонд открытого типа, который включает в себя ведущие американские коммунальные компании, занимающиеся сбытом электроэнергии, газа, воды и пара.

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