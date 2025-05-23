"Финам" сохраняет рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD112 и $116, что отражает потенциал роста на 34,8% и 37,9% от текущих значений соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Отчет Baidu за первый квартал 2025 года в целом подтвердил наблюдавшиеся ранее тренды, - пишет эксперт. - Бизнес китайского технологического гиганта все сильнее смещается в сторону предоставления услуг, связанных с искусственным интеллектом, в то время как сегмент онлайн-рекламы сохраняет слабую динамику. При этом акции Baidu остаются недооцененными в сравнении с другими китайскими технологическими корпорациями, что, на наш взгляд, обусловливает их привлекательность".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный самой популярной в Поднебесной одноименной поисковой платформой.

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