"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ningbo Deye Technology с целевой ценой RMB 106,3 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 20,1% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Ningbo Deye Technology является примером компании, которая уверенно наращивает финансовые и операционные результаты на фоне роста спроса на инверторы и системы накопления энергии со стороны сектора солнечной энергетики, - пишет эксперт. - На наш взгляд, в обозримом будущем данные тенденции продолжатся на фоне роста мощностей в сфере солнечной генерации в Китае и развитых странах. При этом Ningbo Deye регулярно выплачивает растущие дивиденды, имеет чистую денежную позицию и умеренно оценивается по мультипликаторам".

Ningbo Deye Technology - крупный китайский производитель решений в области возобновляемой энергетики и климатической техники.

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