Выручка девелоперов может вырасти на 10-15% после расширения льготной ипотеки - Freedom Finance Global

Выручка девелоперов может вырасти на 10-15% после расширения льготной ипотеки, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эксперт обратил внимание на поручение Президента России Владимира Путина правительству до 15 июня представить предложения по расширению программы семейной ипотеки. Ключевые изменения включают увеличение возрастного порога для детей с шести до 14 лет. Также программа должна быть распространена на семьи участников специальной военной операции.

"Увеличение числа льготных заемщиков приведет к росту объемов ипотечного кредитования и ускорению темпов ввода жилья во втором полугодии 2025 года, - отмечает Чернов в комментарии. - В долгосрочной перспективе это окажет поддержку как застройщикам, так и смежным отраслям, от производителей стройматериалов до банковского сектора. Благодаря увеличению числа потенциальных покупателей выручка крупных публичных девелоперов будет увеличиваться. В текущем году ее рост может составить 10-15%".

В свою очередь, акции застройщиков, особенно владеющих устойчивым портфелем проектов, характеризующихся высокой ликвидностью и не обремененных большой долговой нагрузкой, на положительных ожиданиях способны подняться на 5-10%, полагает эксперт инвесткомпании.

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