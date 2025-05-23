Вероятны колебания индекса S&P; 500 в диапазоне 5785-5900п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5785-5900 пунктов на торгах в пятницу при сохранении средней волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов в комментарии.

"Фьючерсы на основные американские индексы торгуются в символическом плюсе. На предстоящую сессию прогнозируем средний уровень волатильности при нейтральном балансе рисков, - пишет эксперт. - Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5785-5900 пунктов. С технической точки зрения S&P 500 находится в коррекционной фазе в рамках восходящего тренда. Значимая поддержка для индекса широкого рынка расположена на отметке 5785 пунктов, рядом с которой пролегает 200-дневная скользящая средняя".

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