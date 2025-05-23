Краткосрочные положительные триггеры в акциях МТС пока отсутствуют - "Эйлер"

Краткосрочные положительные триггеры в акциях ПАО "МТС" пока отсутствуют, говорится в комментарии экспертов "Эйлер Аналитические Технологии" Владимира Беспалова, Софьи Астрелиной и Полины Паниной.

Результаты "МТС" за первый квартал 2025 года аналитики оценивают нейтрально. По их мнению, после рекомендации по дивидендам в фокусе будут оставаться планы по развитию экосистемы "МТС", включая IPO экосистемных активов, а также динамика долговой нагрузки. Вместе с тем эксперты не видят краткосрочных положительных триггеров в акциях компании.

Совет директоров "МТС" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 руб./акц., что соответствует дивидендной доходности 16%, отмечают стратеги "Эйлер". Собрание акционеров состоится 24 июня, дата закрытия реестра - 7 июля.

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