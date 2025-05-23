Циан подтверждает способность расти в условиях напряженности на рынке недвижимости - "Эйлер"

"Циан" подтверждает способность расти в условиях напряженности на рынке недвижимости, говорится в материале аналитиков "Эйлер" Софьи Астрелиной, Владимира Беспалова и Полины Паниной.

Выручка "Циан" по итогам первого квартала выросла на 5% г/г до 3,3 млрд руб., на 2% ниже ожиданий экспертов "Эйлер". Позитивная динамика в сегменте объявлений и медийной рекламы более чем компенсировала снижение в сегменте лидогенерации, которое, на взгляд аналитиков, во многом обусловлено высокой базой сравнения и сохраняющейся напряженностью на рынке первичной недвижимости. По словам менеджмента, во втором квартале выручка растет уже более чем на 10% г/г за счет постепенной нормализации на рынке недвижимости и повышения тарифов "Циана".

Скорректированная EBITDA снизилась на 21% г/г до 754 млн руб. Рентабельность опустилась до 23% против 30% в первом прошлогоднем квартале, что соответствовало ожиданиям экспертов "Эйлер". По их мнению, снижение рентабельности было во многом связано с опережающим ростом расходов на персонал, которые не привязаны к выручке и распределены в течение года относительно равномерно. Стратеги ожидают улучшения рентабельности во втором полугодии по мере ускорения роста выручки, в том числе за счет нормализации базы сравнения.

Чистая прибыль сократилась на 71% до 217 млн руб. и оказалась заметно хуже ожиданий экспертов "Эйлер" из-за разового негативного эффекта от валютной переоценки. Компания отметила, что в первом квартале конвертировала все денежные средства в рубли, поэтому в дальнейшем не ожидает эффекта от курсовых разниц.

По оценкам менеджмента, в 2025 году выручка может вырасти на 14-18%, а рентабельность по скорректированной EBITDA - превысить 20%. Прогнозы экспертов "Эйлер" в целом соответствуют планам компании: в 2025 году они ожидают роста выручки на 18% и рентабельность по скорректированной EBITDA на уровне 26%.

По оценке аналитиков, цена акции эмитента составляет 900 руб. на горизонте 12 месяцев (потенциал роста 72%). Софья Астрелина, Владимир Беспалов и Полина Панина полагают, что перспектива выплаты спецдивиденда, а также потенциальное снижение ставок и ожидаемое улучшение динамики финансовых показателей в последующие кварталы должны позитивно повлиять на котировки.

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