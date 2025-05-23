Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Газпрома", сообщается в комментарии директора аналитического департамента Кирилла Таченникова.

Совет директоров эмитента обнародовал рекомендацию не выплачивать дивиденды. Если исходить из размера скорректированной чистой прибыли, снизившейся долговой нагрузки и дивидендной политики, расчетные дивиденды за 2024 год составляли 30,27 руб. на акцию, отмечает эксперт.

"Полагаем, отступление от дивидендной политики согласовано с правительством и в целом было ожидаемо рынком на фоне существенного сокращения объемов экспорта в текущем году. Даже с учетом случившегося сокращения доходов компания остается, на наш взгляд, фундаментально недооцененной и крайне чувствительной к все еще возможному сценарию геополитической деэскалации. Рейтинг "покупать" остается в силе", - пишет Таченников в обзоре.

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