"Финам" сохраняет прогнозную цену "префов" Россети Ленэнерго на уровне 274,7 руб

"Финам" сохраняет прогнозную стоимость привилегированных акций "Россети Ленэнерго" на уровне 274,7 рубля за штуку, рейтинг - "покупать", сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Начало 2025 года оказалось успешным для эмитента, что выразилось в уверенном росте ключевых финансовых показателей. Помимо позитивного влияния тарифного фактора, поддержку чистой прибыли компании оказывает наличие чистой денежной позиции, позволяющей получать существенные процентные доходы. Мы сохраняем позитивный взгляд на привилегированные акции компании, выделяя их как одну из наиболее стабильных и привлекательных дивидендных историй в электроэнергетическом секторе", - пишет эксперт.

Ожидаемые дивиденды по привилегированным акциям за 2024 год могут составить около 26 руб./акцию. Дивидендная доходность "префов" компании по-прежнему одна из самых высоких в секторе и может достигнуть 12,2%, указывает Смирнов.

Среди ключевых рисков аналитик "Финама" выделяет возможное охлаждение экономики, повышенную аварийность оборудования и риск убытков от обесценения активов.

"Россети Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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