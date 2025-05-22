Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Циана" и целевую цену на уровне 720 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Результаты "Циана" за 1К25 отражают сохранение сложной ситуации на рынке недвижимости: выручка, как и в предыдущем квартале, выросла на 5% г/г, маржа по скорр. EBITDA осталась под давлением (22,8%), - отмечают эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - При этом в 2К25 компания вернулась к двузначным темпам роста выручки (10-12% г/г) на фоне постепенной адаптации застройщиков к текущим условиям рынка, а также благодаря успешной весенней монетизации".

Предоставленный прогноз на 2025 год, на взгляд аналитиков банка, достаточно осторожен (он предполагает рост на 14-18% г/г) и не предусматривает какого-либо существенного снижения ключевой ставки ЦБ до конца года.

"При условии успешной редомициляции CIAN PLC в РФ менеджмент намерен до конца года вынести на СД вопрос о выплате специального дивиденда в размере более 100 руб. на акцию (наш прогноз предполагает 162 руб. на акцию), - указывают Курбатова и Воробьева. - В целом, мы считаем результаты нейтральными для котировок эмитента".

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