Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7141 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Бориса Красноженова и Елизаветы Дегтяревой.

"ФосАгро" раскрыла производственные и финансовые результаты за 1К25, которые совпали с нашим прогнозом, но оказались чуть выше рыночных ожиданий, - пишут эксперты. - Что касается производственных результатов, то производство агрохимической продукции за отчетный период выросло на 3,6% г/г, до рекордных 3,11 млн тонн. В то же время продажи выросли почти на 7% г/г, до 3,3 млн тонн. Результаты компании за 1К25 года, на наш взгляд, выглядят позитивно".

Также совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды за 1К25 в размере 201 руб. на акцию, что выше ожиданий аналитиков банка (дивидендная доходность на уровне 3,2%).

Эксперты подтверждают оценку на уровне "выше рынка", но считают, что в следующем квартале компания покажет не такие сильные показатели ввиду укрепления рубля.

"В то же время, по нашим оценкам, во втором полугодии 2025 года на показатели "ФосАгро", напротив, должно позитивно повлиять ослабление рубля, которое, по мнению наших макроэкономистов, может начаться уже в 3К25, - отмечают Красноженова и Дегтярева. - Данный фактор будет однозначно позитивен для "ФосАгро" как компании экспортера".

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