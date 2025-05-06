Фондовый рынок РФ во вторник восстановил рост на оптимистичных ожиданиях - Freedom Finance Global

Фондовый рынок РФ во вторник восстановил рост на оптимистичных ожиданиях, отмечается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Торги 6 мая на российских фондовых площадках стартовали в уверенном плюсе, в течение дня рост активизировался, - пишет эксперт. - К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи поднялся на 2,9%, а долларовый РТС взлетел на 4,06%. Восстановительный рост, последовавший за глубокой коррекцией накануне, был поддержан разворотом вверх мировых цен на нефть, а также оптимистичными ожиданиями, связанными с визитом в Москву главы КНР Си Цзиньпина. На повестке переговоров с китайским лидером укрепление экономического сотрудничества двух стран".

В лидеры роста на фоне возвращения цен на углеводородное сырье на положительную территорию вышла "РуссНефть" (+5,3%). Хуже рынка выглядел "Ростелеком" (ао: -0,3%), аналитик допускает, что это обусловлено ожиданием публикации финансовых результатов по МСФО за первый квартал, запланированной после майских праздников.

Прогноз эксперта для индекса Мосбиржи на торги 7 мая: диапазон 2750-2850 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.