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06 мая 2025 года 18:03
Freedom Finance Global понизил целевую цену бумаг BP до $37
Freedom Finance Global понизил целевую цену ADS BP plc с $39 до $37 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Пигарева. "Результаты британского нефтегазового гиганта BP по итогам I кв. 2025 года недотянули до консенсуса, - отмечает эксперт. - Чистый долг компании вырос на $5 млрд за квартал. Кроме того, BP анонсировала сокращение объемов обратного выкупа акций до $0,75 млрд во втором квартале по сравнению с $1,85 млрд в первом. Тем не менее мы считаем, что депозитарные расписки привлекательны для покупки. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет впечатляющие 6,5%. Снижение объема капитальных затрат и продажа активов позволит сохранить выплаты акционерам, несмотря на негативные тенденции на рынке углеводородов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BP-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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