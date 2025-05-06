Российские цены на сталь могут снизиться на 10-15% в течение 3-4 месяцев - "БКС МИ"

Российские цены на сталь могут снизиться на 10-15% в течение 3-4 месяцев, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

"Мы продолжаем осторожно смотреть на российских металлургов и прогнозируем слабые показатели как минимум до конца этого года в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке, - отмечают аналитики в комментарии. - С учетом укрепления рубля более чем на 20% с начала года, а также падения мировых котировок, считаем, что в течение 3-4 месяцев российские цены на сталь могут снизиться на 10-15%. Такую потенциальную динамику можно отыграть через нашу идею "Шорт "ММК". Эта компания больше остальных ориентирована на внутренний рынок и имеет более низкую рентабельность (13% против более 20% по EBITDA у конкурентов)".

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