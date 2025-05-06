Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций X5 на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне "покупать", сообщается в комментарии старшего аналитика Константина Белова.

"Результаты компании за 1К25 подтверждают, что рентабельность в розничном секторе остается под давлением, - отмечает эксперт. - Это частично обусловлено снижением валовой маржи, но в основном - ростом расходов на персонал, которые повысились в процентном отношении к продажам на 1,1 п. п. в годовом сопоставлении до 9,6%. Отмечаем, что это увеличение отражает не только рост заработных плат, но и расширение сети, особенно в сегменте магазинов "Чижик", вполне оправданное, на наш взгляд, в долгосрочной перспективе".

Компания продолжает расти быстрее рынка розничной торговли, и аналитик подтверждает рейтинг "покупать" по бумаге, одной из самых привлекательных по дивидендной доходности среди российских акций.

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