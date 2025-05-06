Сочетание слабого доллара и геополитической неопределенности продолжит оказывать поддержку золоту - "Финам"

Сочетание слабого доллара и геополитической неопределенности продолжит оказывать поддержку золоту, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Как и ожидалось, в самом начале мая котировки золота опустились до поддержки на $3200/унц., - напоминает эксперт. - В понедельник был мощный отскок наверх, который к утру вторник вывел котировки к $3380/унц. Примерно в этом районе отскок может быть завершен. Для "медведей" главное, чтобы цена на золото осталась ниже недавних максимумов - тогда можно вскоре ждать нового снижения цен".

По мнению Потавина, повышению спроса на золото и серебро в начале этой недели способствует фактор сохранения слабости по доллару США, поскольку опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем остаются. Президент Дональд Трамп заявил, что не планирует разговаривать со своим китайским коллегой на этой неделе, но дал понять, что готов снизить пошлины на китайский импорт для стимулирования торговли. Неделей ранее Китай дал понять, что может рассмотреть возможность начала торговых переговоров с США. Но дальше словесных реверансов дело пока не идет, поэтому инвесторы не торопятся избавляться от защитных активов, подчеркивает аналитик.

"В середине этой недели инвесторы все внимание устремят на заседание ФРС, от которого все ждут сохранения процентных ставок без изменений, - прогнозирует Потавин. - Тем не менее, высокая неопределенность, связанная с международной торговлей, вероятно, окажет давление на перспективы ДКП от ФРС. Сочетание слабого доллара и геополитической неопределенности продолжит оказывать поддержку таким активам-убежищам, таким как золото".

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