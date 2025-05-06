S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5570-5700п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5570-5700 пунктов во вторник при высокой волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

Фьючерсы на основные индексы акций США снижаются, фьючерс на S&P 500 теряет 0,8%, отмечает эксперт. На предстоящую сессию он прогнозирует высокий уровень волатильности при негативном балансе рисков и ориентируетмся на движения S&P 500 в диапазоне 5570-5700 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 отступил вниз после тестирования уровня 5700 пунктов в пятницу, - указывает Байтерек. - Полагаем, что бенчмарк расположен к тактической коррекции после многодневного ралли. Об этом сигнализирует динамика доли компонентов индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, которая достигала 88%, прежде чем откатиться до 82%. Такие высокие значения обычно совпадают с локальными "точками перегиба" по S&P 500. Среднесрочный тренд остается "медвежьим", так как бенчмарк по-прежнему котируется ниже 200-дневной скользящей средней (5746 пунктов). Считаем область 5750-5800 пунктов сильным сопротивлением".

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