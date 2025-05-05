"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций X5

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), сообщается в комментарии аналитиков.

"X5 отчиталась за 1К25 немного слабее наших ожиданий, однако все еще показывает уверенный рост выручки, комфортный уровень долговой нагрузки и высокую дивидендную доходность (более 35%) на фоне чего мы сохраняем наш позитивный взгляд на акции компании с рекомендацией "покупать" и целевой ценой в 3850 рублей за акцию", - пишут эксперты.

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