"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций X5 на уровне 4235 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4235 рублей за бумагу и рекомендацию "покупать" на фоне отчета компании за 1К25 по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Продуктовая розничная компания представила результаты отчета по МСФО за I квартал 2025 года:

- Выручка выросла на 20,7% год к году и составила 1,07 трлн рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 24%, до 18,35 млрд рублей.

- Скорректированная EBITDA снизилась на 8%, до 51,12 млрд рублей.

- Чистый долг увеличился с 220,83 млрд до 273,75 млрд рублей. Чистый долг / EBITDA на конец квартала - 1,11х против 0,88х годом раннее.

"Квартальный отчет по МСФО оказался в рамках ожиданий после опубликованных ранее операционных данных, - пишут эксперты. - Особого внимания заслуживает снижение чистой прибыли, во многом вызванное значительным ростом затрат на персонал и доставку. Не обошлось и без нагрузки на баланс: чистый долг X5 вырос более чем на 50 млрд рублей - это результат, с одной стороны, сохраняющихся высоких ставок, а с другой - снижения потребительской активности, что характерно для текущего макроэкономического фона".

Кроме того, X5 подтвердила прогнозы на 2025 год, ожидая роста выручки примерно на 20%. По мнению аналитиков, это демонстрирует уверенность компании в стратегии и устойчивость бизнеса даже в условиях давления на затраты и спрос.

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