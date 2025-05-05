Вероятен постепенный рост курса пары рубль/юань до 11,60 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Вероятен постепенный рост курса пары рубль/юань до 11,60 руб./юань на текущей неделе, говорится в обзор банка "Санкт-Петербург".

"Ухудшение геополитического фона вкупе с резким падением нефтяных цен давит на рубль, - отмечают аналитики. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,35 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. На валютный рынок на этой неделе может повлиять анонс майских объемов операций с валютой по бюджетному правилу. В целом у курса в дальнейшем есть перспективы к постепенному росту в сторону 11,60 руб./юань".

Между тем цены на нефть на прошедшей неделе резко упали из-за неожиданного объявления ОПЕК+ о более резком ускорении роста добычи не только на май, но и на июнь. Источники СМИ указывают на высокие риски по сворачиванию добровольных сокращений добычи осенью, подчеркивается в обзоре банка.

В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $60,4/барр. По мнению аналитиков банка, в текущих условиях котировкам может быть сложно вернуться значимо выше $61/барр. без позитивных новостей относительно возможного смягчения пошлин.

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