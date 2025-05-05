Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выходной день в Японии, Китае, Гонконге и Великобритании;

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг США от PMI (16:45 МСК) и ISM (17:00 МСК) за апрель;

- акционеры Т-Технологий обсудят дивиденды за 2024 год;

- финансовые результаты X5 Retail Group за 1-й квартал 2025 года по МСФО;

- квартальные результаты Ford Motor, Tyson Foods, Loews.

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