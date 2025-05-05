Инвесторам стоит обратить внимание на квазивалютные облигации на фоне снижения цен на нефть - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на квазивалютные облигации на фоне снижения цен на нефть, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Ухудшение внешней конъюнктуры в совокупности роста неопределенности в части геополитического трека оказывает давление на котировки госбумаг, - отмечает эксперт в комментарии. - В условиях ограниченной ликвидности рынка, учитывая, период отпусков, не исключаем усиления эмоциональных продаж. Тактически рекомендуем занять выжидательную позицию в сегменте облигаций, дождавшись большей ясности геополитического трека, которая, вероятно, может появится уже после праздников".

По мнению Грицкевича, свободную ликвидность при текущей рыночной конъюнктуре целесообразно разместить в короткие выпуски ОФЗ и корпоративных эмитентов с рейтингом ААА/АА. Также дальнейшее снижение цен на нефть будет оказывать давление на национальную валюту, в результате чего аналитик рекомендует обратить внимание на замещающие и квазивалютные облигации.

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