"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций X5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 4320 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"В начале года завершился процесс принудительной редомициляции X5 и начались торги акциями новой головной компании, - напоминает эксперт. - Уже в конце марта были анонсированы стратегия и дивидендная политика группы, на основе которых мы пересмотрели наши прогнозы. Ожидается, что продажи X5 продолжат расти быстрыми темпами более 20% в текущем году и с CAGR 17-18% в 2025-2028 гг. Это должно позволить компании оставаться лидером на российском рынке продовольственной розницы и наращивать контролируемую долю".

Рентабельность, по мнению Михайлина, будет находиться под давлением в ближайшие годы, но улучшится в среднесрочной перспективе. Ритейлер будет направлять значительные средства на экспансию, внедрение новых технологий и развитие своего CVP, что приведет к формированию более высоких капитальных затрат в ближайшие годы. Прогнозируемый рост продаж при этом позволит обеспечить стабильную генерацию денежных потоков даже в условиях высоких расходов.

"В текущем году компания может выплатить около 1000 руб. на акцию дивидендов, что обеспечит рекордную для рынка доходность порядка 28%, - отмечает аналитик. - Беря во внимание анонсированную дивидендную политику, мы полагаем, что у X5 будет возможность выплачивать не менее 450 руб. на акцию в последующие годы, постепенно увеличивая сумму. С учетом имеющихся вводных, в том числе привлекательных мультипликаторов, мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги ритейлера".

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