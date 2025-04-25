Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой на уровне 5060 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 18%, сообщается в материале аналитиков Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой.

"Результаты "Яндекса" за 1К25 оказались на 1% выше прогнозов по выручке, а по EBITDA - на 4% выше консенсуса и на уровне наших ожиданий, - отмечают эксперты. - Рост выручки (34% г/г) остался на уверенном уровне, при этом компания ожидает ускорения роста рекламного рынка в 2П25. Яндекс сохранил прогноз по росту выручки на 2025 год - более 30% г/г, и скорр. EBITDA на уровне не менее 250 млрд руб. В целом мы считаем квартальные результаты нейтральными для котировок акций".

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