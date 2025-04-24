ЦБ РФ, вероятно, оставит ставку на уровне 21% в апреле - "Цифра брокер"

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания совета директоров в пятницу, 25 апреля 2025 года, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Росстат опубликовал недельные данные по индексу потребительских цен: инфляция за неделю с 15 по 21 апреля замедлилась до 0,09%, хотя в годовом выражении все еще остается на высоком уровне в 10,34%, отмечают эксперты.

"На этом фоне ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне и более мягкую риторику ЦБ РФ на заседании в пятницу", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.