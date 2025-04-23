Рубль, скорее всего, начнет движение в диапазон 90-95 руб./$1 в ближайшее время - "Цифра брокер"

Рубль, скорее всего, начнет движение в диапазон 90-95 руб./$1 в ближайшее время, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Минэкономразвития ухудшило свой прогноз на 2025-2028гг по цене нефти Brent с $81,7/барр. до $68/барр., что предполагает цену Urals на уровне $56 /барр., на $4 ниже базовой цены бюджетного правила, - отмечают эксперты в комментарии. - Соответственно недостающие доходы придется покрывать из Фонда национального благосостояния. Ухудшение конъюнктуры на рынке нефти обусловило снижение оценки по торговому балансу с $123 млрд до $86,8 млрд в 2025 году за счет сокращения экспорта (минус $44 млрд) и небольшого роста импорта. С учетом этих вводных, мы полагаем, что рубль в настоящее время слишком крепкий, и ожидаем, что вскоре возобновится движение в направлении 90-95 руб./$1".

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