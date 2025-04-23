Рубль может продолжить в среду движение в диапазоне 11-11,5 руб./юань - ПСБ

Валютная пара юань/рубль в среду может продолжить движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

Аналитик отмечает, что такая динамика торгов возможна ввиду ухудшения на геополитическом треке и при сохранении поддержки рубля со стороны экспортеров, а также динамики рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку выхода выше $68 за баррель.

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