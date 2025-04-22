Текущий рост рынка акций РФ очень зыбкий - "Алор Брокер"

Текущий рост российского рынка акций очень зыбкий, есть сомнения, что восходящая динамика индекса Мосбиржи будет продолжена, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Как мы и ожидали, в понедельник отечественные инвесторы отыграли пасхальное перемирие, подняв индекс Мосбиржи. Утром вторника рост продолжается, рынок штурмует очередное сопротивление на уровне 2950 пунктов. Закрепление выше улучшит техническую картину и откроет дорогу на 3000 пунктов. Однако у нас есть сомнения, что восходящая динамика будет продолжена, - пишет эксперт. - Одним из поводов для оптимизма стали слова президента США Дональда Трампа относительно украинского конфликта: "есть хорошие шансы на заключение соглашения на этой неделе"". Мы оцениваем "шансы" как очень низкие, в размере нескольких процентов. Соответственно, реалии могут сильно разочаровать рынок".

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