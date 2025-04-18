Акции НЛМК привлекательны для инвестиций - ПСБ

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) привлекательны для инвестиций, прогнозная стоимость бумаг составляет 206 рублей за штуку, считают аналитики банка ПСБ.

Финансовая отчетность эмитента за 2024 год отразила ухудшение конъюнктуры рынков металлопродукции со второй половины 2024 года, однако по сравнению с другими представителями отрасли негативная динамика финансовых показателей НЛМК оказалась более сдержанной как в части EBITDA, так и в части чистой прибыли, констатируют эксперты.

"В целом бизнес компании нам по-прежнему импонирует - НЛМК удерживает высокую рентабельность, сохраняет гибкость поставок за счет большей доли экспорта, способна спокойно пережить период слабой конъюнктуры, который, как мы полагаем, продлится и во втором квартале 2025 года, - пишут аналитики банка в обзоре. - Мы считаем компанию инвестиционно привлекательной, наша целевая цена акций НЛМК составляет 206 рублей. Раскрытия фундаментального потенциала роста, как и в бумагах других представителей сталелитейного сегмента, ждем по мере появления уверенности в готовности ЦБ РФ начать смягчать денежно-кредитную политику".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.