Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Яндекса на уровне 5000 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Яндекса" на уровне 5000 рублей за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

ИТ-гигант анонсировал покупку службы доставки Boxberry. Стоимость сделки не была раскрыта. Техническую и операционную интеграцию нового актива в структуру "Яндекса", по его собственным сообщениям, планируется завершить до конца года.

По мнению эксперта инвесткомпании, за счет этого приобретения ИТ-компания сможет эффективно использовать логистическую инфраструктуру и широкую географию присутствия Boxberry в РФ для курьерской службы Яндекс Доставка и, возможно, для маркетплейса Яндекс Маркет, которому это обеспечит конкурентное преимущество перед Ozon и Wildberries.

"Клиенты Boxberry после ее поглощения "Яндексом" смогут отправлять свои товары более чем в 14 тыс. пунктов выдачи заказов по всей территории России, а также получат доступ ко всем функциям платформ "Яндекса", - отмечает Мильчакова. - Выручка Boxberry за 2024 год, как сообщается в открытых источниках, составила 2,3 млрд руб., доходы афиллированной структуры Смарт Логистик, которая также будет приобретена "Яндексом", оцениваются примерно в 500 млн руб. Результаты присоединенных к ИТ-гиганту компаний, скорее всего, будут консолидированы в его отчетности не раньше четвертого квартала 2025 года".

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