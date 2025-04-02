Вероятен рост цены золота до $3200/унц. к концу 1П25 - Freedom Finance Global

Вероятен рост цены золота до $3200 за тройскую унцию до конца 1 полугодия 2025 года, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"На торгах 2 апреля на Лондонской бирже металлов (LSE) золото, поднявшись на 0,51%, превысило отметку $3160 за тройскую унцию и установило новый исторический максимум, - констатирует эксперт. - За первый квартал этот инструмент подорожал на рекордные для этого временного отрезка 18%, достигнув $3150, тогда как индекс доллара DXY упал на 5,8%, а основной индекс американского фондового рынка S&P 500 снизился на 4,1%. Динамика золотых котировок является следствием усиления спроса на защитные активы, которому способствуют инициативы президента США Дональда Трампа в отношении изменений правил внешней торговли, в частности масштабного введения импортных пошлин".

Годом ранее спрос на золото обеспечивали новости о сокращении инвестиций в добычу, а в текущем году под влиянием этого фактора растет дефицит драгметалла, подчеркивает аналитик. Всемирный совет по золоту (WCG) на днях подсчитал, что мировые центральные банки, в том числе, Народный Банк Китая, в 2024 году закупили более 1040 тонн золота на сумму около $96 млрд.

"Привлекательность этого инструмента у инвесторов увеличивается и благодаря смягчению монетарных условий ведущими центральными банками еще до замедления инфляцией до их целевого уровня, - добавляет Мильчакова. - Мы полагаем, что к концу первого полугодия цена на золото вполне способна достичь $3200/унц., а к началу 2026-го оно подорожает до $3400/унц.".

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