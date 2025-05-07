"Цифра брокер" назвал топ-5 облигаций с оптимальным сочетанием доходности и риска

"Цифра брокер" подготовил подборку облигаций, которые выгодно сочетают доходность и риск, сообщается в материале аналитика Владимира Корнева.

В списке - как надежные бумаги, так и высокодоходные выпуски, указывает эксперт. Особое внимание уделяется валютным облигациям на фоне крепкого рубля и снижения цен на нефть, а также рублевым выпускам с фиксированным купоном на 2-3 года:

- "Газпром Капитал" (ЗО29-1-Д) - доходность 7,3%, высокая ликвидность, надежный эмитент. Идеально для консервативных инвесторов.

- "Акрон" (БО-001Р-08) - доходность ~7%, купон 7,95% ежемесячно. Отличная альтернатива валютным депозитам.

- "Первое клиентское бюро" (001Р-04) - доходность более 25%. Коллекторская компания с высокой рентабельностью и низкой долговой нагрузкой.

- ГТЛК (001P-18) - доходность ~24%. Крупнейшая гослизинговая компания, поддержка государства.

- "АйДи Коллект" (001P-01) - доходность ~28%. Лидер на рынке цессии, высокодоходные облигации с умеренными рисками.

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