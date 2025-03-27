"Цифра брокер" повысил прогнозную цену акций Озон Фармацевтика до 66 руб

"Цифра брокер" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" до 66 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Наталии Пырьевой.

"Бумаги эмитента с 27 декабря 2024 года подорожали на 63,1%, превысив установленный нами целевой ориентир в 50 руб./акцию. Сохраняем позитивный взгляд", - указывает эксперт.

Пырьева обращает внимание на следующие факторы:

- "Озон Фармацевтика" по итогам 2024 года выпустила на рынок 321 млн упаковок лекарственных препаратов, увеличив продажи на 13% по сравнению с 2023 годом.

- Продажи через розничный канал выросли на 4% (до 227,5 млн упаковок).

- Портфель "Озон Фармацевтика" по итогам 2024 года пополнился 31 регистрационным удостоверением (РУ), достигнув 535 РУ. На конец прошлого года на разных стадиях разработки и регистрации находилось 246 препаратов, которые позволят обеспечить высокую динамику новых регистраций.

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