Дивиденды по акциям ВТБ за 2024г маловероятны - "Т-Инвестиции"

Выплата дивидендов по акциям ВТБ за 2024 год маловероятна, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

Эмитент опубликовал финансовые результаты за январь и февраль 2025 года по МСФО. Эксперты "Т-Инвестиций" оценивают их нейтрально.

Менеджмент группы заявил, что набсовет может рассмотреть вопрос дивидендов за 2024 год на собрании 28 апреля 2025 года. Аналитики брокера считают, что выплата маловероятна, так как достаточность капитала ВТБ недалека от минимально требуемых значений.

"Пока ставки остаются высокими, не видим ВТБ среди фаворитов банковского сектора", - пишут эксперты в комментарии.

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