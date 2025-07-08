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08 июля 2025 года 16:12
Рынок акций РФ в течение месяца будет оставаться под давлением - Freedom Finance Global
Рынок акций РФ в течение месяца будет оставаться под давлением - индекс Мосбиржи может опуститься до 2700 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1050-1070 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Впереди основная волна дивидендных отсечек, напоминает эксперт в комментарии. В ближайшие недели реестры акционеров закроют "Газпром нефть", ВТБ, Сбербанк, "Московская биржа", "Сургутнефтегаз" и ряд других компаний, входящих в индекс Мосбиржи и имеющих значительный вес при его расчете. По оценке Freedom Finance Global, только по этим отсечкам рынок может "потерять" суммарно до 1,5-2,5%, если ориентироваться на размеры ожидаемых дивидендов. При средних доходностях от 8% до 15% годовых гэпы тоже будут ощутимыми, и это создает заметный временной прессинг на фондовые котировки в июле. "Можно ожидать, что рынок в течение месяца будет оставаться под давлением, - прогнозирует Чернов. - Учитывая кумулятивный эффект технических снижений и сдержанный интерес инвесторов к докупке бумаг на просадке, индекс Мосбиржи может опуститься до 2700 пунктов, а индекс РТС - к уровню 1050-1070 пунктов. В отличие от прошлых лет, когда дивидендные гэпы закрывались в течение 2-3 недель, сейчас такого быстрого отскока ждать не стоит, а основная причина заключается в высокой ключевой ставке и общем спросе на безрисковые инструменты с фиксированной доходностью". Поэтому эксперт считает, что именно в августе этот фактор проявится особенно ярко. Когда инвесторы начнут получать дивиденды на свои брокерские счета, вероятность того, что эти деньги вернутся обратно в рынок акций, выглядит невысокой, так как ставка ЦБ по-прежнему двузначная, а ОФЗ и банковские депозиты дают доходность в 12-18% годовых без риска и волатильности. Поэтому часть дивидендных выплат, скорее всего, будет переложена в облигации или просто останется в "кэше", полагает аналитик, что охладит потенциал российского фондового рынка текущим летом и понизит шансы на быструю постдивидендную реанимацию. "Тем не менее, в такой среде можно найти отдельные инвестиционные идеи, - уверен Чернов. - Бумаги с сильной дивидендной историей и устойчивым фрифлоатом - Сбербанк, "Московская биржа", "Газпром нефть", привилегированные акции "Сургутнефтегаза" - могут интересовать инвесторов с горизонтом 6-12 месяцев. А вот бумаги вроде "МТС", где исторически дивидендные гэпы закрываются очень долго, стоит либо аккуратно набирать, либо подождать снижения ключевой ставки, которая постепенно снизит долговую нагрузку компании". В целом, стратег инвесткомпании считает, что лето 2025 года для российского фондового рынка - это скорее время выжидания, прежде всего дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ, чем агрессивных покупок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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