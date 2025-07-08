Акции Распадской и Мечела не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Распадской" и "Мечела" не являются привлекательными для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты ожидают, что российская угольная отрасль продолжит испытывать трудности вследствие ряда причин: роста издержек, низких мировых цен и снижения экспорта. Ранее объявленные меры поддержки Правительства, на взгляд аналитиков, могут смягчить негативные эффекты текущей конъюнктуры для российских угольщиков.

"Учитывая текущую ситуацию в отрасли и мировые тенденции на угольном рынке, мы по-прежнему считаем, что акции "Распадской" и "Мечела" не являются привлекательными для долгосрочных инвесторов", - делают вывод стратеги сервиса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.