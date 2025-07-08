"Финам" сохраняет рейтинг акций Entergy на уровне "держать"

"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Entergy и прогнозную стоимость на уровне $76,8, что соответствует потенциалу снижения на 6%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Entergy представила сильный отчет за январь - март 2025 года, превзойдя рыночные ожидания по чистой прибыли, - пишет эксперт. - На результаты компании положительно влияет активное развитие промышленности в регионе Мексиканского залива, а также расширение инфраструктуры дата-центров. Тем не менее, по нашим оценкам, ожидания ускоренного роста в ближайшие годы уже во многом учтены в текущей рыночной капитализации, потенциал дальнейшего роста акций представляется ограниченным".

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас.

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